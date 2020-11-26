Gönül Dağı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 5. bölüm izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu?
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Gönül Dağı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 5. bölüm izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

26.11.2020 00:51 | Son Güncelleme: 26.11.2020 00:54
Gönül Dağı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 5. bölüm izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

Reyting rekorları kıran TRT 1'in Bozkır'da bir Anadolu dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm izle!

Yeni efsane oyuncuların da katılımıyla Gönül Dağı en merakla beklenen diziler arasında yer alıyor. Peki Gönül Dağı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı 5. bölüm izleme linki! 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Dilek için ayrılık vakti gelmiştir. Taner, Dilek'i kasabada tutabilmek için tek başına Gönül Dağı'na doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun sonunda Dilek'i kasabada tutmayı başarabilecek midir?

Bu arada Veysel kasabada kalmıştır, ancak evine gitmek istememektedir. Bir süre kasabada gizlenip iş bulmaya çalışır. Tabii bu o kadar da kolay olmayacaktır. Bu arayışın sonunda babasıyla bir kez daha yüzleşecektir.

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Ramazan'ın, Asuman'ın kalbini kazanmak için iş arama macerası ise devam etmektedir. Sonunda bir benzinlikte iş bulur. Her şey onun için çok güzel giderken, Asuman karşısına hiç beklenmedik bir zamanda çıkar. Ramazan için aşkıyla gururu arasında bir karar verme zamanı gelmiştir..."

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE...

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