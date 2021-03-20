Gönül Dağı 21. bölüm fragmanı izle! TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 20. bölüm izle

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GÖNÜL DAĞI 20. bölüm FULL İZLE!

Gönül Dağı dizisi TRT1 ekranlarında 20. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 20. bölümün ardından şimdi de Gönül Dağı 21. bölüm için araştırmalarına başladılar. Gönül Dağı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Gönül Dağı 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 21. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GÖNÜL DAĞI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

GÖNÜL DAĞI 21.BÖLÜM ÖZET

Ekrana geldiği günden bu yana gönüllerde taht kuran ve haftalardır tüm kulvarlarda birinci olarak izlenme rekoru kıran TRT 1'in dizisi Gönül Dağı, yirmi birinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı'nın 20 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak;

Taner ve Dilek, Gönül Dağı'na doğru bir yolculuğa çıkarlar. Dilek'in babasından bir iz bulmak için çıktıkları yolculukta bulunan beklenmedik iz, Dilek'i nasıl etkileyecektir?

Hala annesiyle konuşamayan Taner, kararsız bir zamanındayken genç bir çocuk atölyeye gelir. Yürüme engeli olan annesi için bir icat geliştirmeye çalışan genç, amcaoğullarından yardım ister. Taner, genç adamın annesiyle olan ilişkisini görünce çok etkilenir ve Halime'yle konuşmaya karar verir.

Zahide ve Sefer, düğün hazırlıklarına başlamıştır… Zahide için her şey yolunda giderken, Fikret'in açtığı velayet davasıyla yıkılır. Bunu Sefer'den gizleyen Zahide, bir çözüm arayışına girecektir. Zor bir durumla baş başa kaldığını anlayan Zahide ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 20. BÖLÜM İZLE

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GÖNÜL DAĞI'NIN KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı.