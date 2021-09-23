Gönül Ateşsaçan kimdir? Gönül Ateşsaçan kaç yaşında, nereli? Gönül Ateşsaçan biyografisi!

Gönül Ateşsaçan kimdir? Gönül Ateşsaçan kaç yaşında, nereli? Gönül Ateşsaçan mesleği nedir? Gönül Ateşsaçan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÖNÜL ATEŞSAÇAN KİMDİR?

1986 İzmir "Bornova Anadolu Lisesi " ve 1992 İzmir "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi" mezunu. Sağlık için "Bütünsel Tıp" daima ilgilendiği konular oldu. Bu konuda "4 Boyutlu Güzellik" kavramını geliştirdi. "Fizik, zihin, ruh ve duygular arasında denge olduğu taktirde güzel olabiliriz" şeklinde düşünmekte ve tedavilerini bu yönde uygulamaktadır.

SERTİFİKA PROGRAMLARI

TC. Sağlık Bakanlığı'ndan "Aile Hekimliği" ve "Medikal Estetik Hekimi" Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"American Association of Nutritional Consultants" dan "Beslenme Danışmanlığı"

"Medikal Ozon Derneği" den Ozon eğitimi.

"Mezoterapi, Dolgu Mad. Uyg. Peeling, Laser, Botox, Anti-aging ted. İncelme – zayıflama eğitimi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Dr. Dirk Von Lith'den (Hollanda) "hCG Slimming Method" Hollanda

"Dr. Matthias Heiliger, Stephanie Heiliger'den (İsviçre) SCİO (BiyoManyetik Rezonans) eğitimi.

"Homeopati (Türkiye Homeopati Der. – ECH -European Commitee for Homeopathy) eğitimi.

Kuantum/ Enerji Tıbbı Eğitimleri, Hipnoz eğitimi Paul Aurand( USA)

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

"Türkiye Homeopati Derneği", üyesi

"Amerikan Estetik Medikal Derneği", üyesi

"Estetik Tıp Derneği" Yönetim Kurulu Üyesi.

"MESTDER" üyesi

KİTAPLARI

Neden Açım Neden Şişmanım

Aristo Diyeti İle Yeni Yaşam

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