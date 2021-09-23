Gönül Ateşsaçan kimdir? Gönül Ateşsaçan kaç yaşında, nereli? Gönül Ateşsaçan biyografisi! - Haberler
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Gönül Ateşsaçan kimdir? Gönül Ateşsaçan kaç yaşında, nereli? Gönül Ateşsaçan biyografisi!

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Gönül Ateşsaçan kimdir? Gönül Ateşsaçan kaç yaşında, nereli? Gönül Ateşsaçan biyografisi!

Gündüz kuşağında bir çok programa katılan ve diyet programlarıyla ünlenen Gönül Ateşsaçan'ın hayatı merak ediliyor. Aristo Diyeti ile ilgili kitabı bulunan ve bu diyetle kilo verdiren Gönül Ateşsaçan'ın kitapları da merak konusu oldu. Peki, Gönül Ateşsaçan kimdir? Gönül Ateşsaçan kaç yaşında, nereli? Gönül Ateşsaçan mesleği nedir? Gönül Ateşsaçan hayatı ve biyografisi nedir?

Gönül Ateşsaçan kimdir? Gönül Ateşsaçan kaç yaşında, nereli? Gönül Ateşsaçan mesleği nedir? Gönül Ateşsaçan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

1986 İzmir "Bornova Anadolu Lisesi " ve 1992 İzmir "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi" mezunu. Sağlık için "Bütünsel Tıp" daima ilgilendiği konular oldu. Bu konuda "4 Boyutlu Güzellik" kavramını geliştirdi. "Fizik, zihin, ruh ve duygular arasında denge olduğu taktirde güzel olabiliriz" şeklinde düşünmekte ve tedavilerini bu yönde uygulamaktadır.

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Aristo Diyeti İle Yeni Yaşam

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Haber: Gönül Ateşsaçan kimdir? Gönül Ateşsaçan kaç yaşında, nereli? Gönül Ateşsaçan biyografisi! - Haberler
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