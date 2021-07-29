Gönen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
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Gönen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Gönen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan - Haberler | Güncel

Gönen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 62. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde mevcut başkan Hasan Yalama tekrar seçilerek güven tazeledi.

Gönen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 62. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde mevcut başkan Hasan Yalama tekrar seçilerek güven tazeledi.

Divan başkanlığını Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erol Ayvaz'ın yaptığı genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra gündem maddeleri görüşülerek seçime geçildi.

Gönen Kaplıcaları Yıldız Otel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kurulda bir konuşma yapan Gönen İlçe Belediye Başkanı İbrahim Palaz, kurulun esnafa ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yüksek katılımın gerçekleştiği tek liste olarak girilen genel kurulda mevcut başkan Hasan Yalama yeniden göreve seçildi.

Kooperatifin yeni yönetiminde Ömer Aydoğmuş, Çetin Canbaz, Ali Çorbacıoğlu ve Gökhan Orhan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan

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