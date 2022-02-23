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Gönen'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA, Rıdvan Tandoğan - Güncel
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Gönen'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu Gönen'de bir bölgeye operasyon yapıldı.

İzinsiz kazı yapıldığı öne sürülen bölgede jeneratör, kırıcı delici ve 9 kazı malzemesi ele geçirildi.

Bölgede yakalanan 5 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel

Balıkesir, Jandarma, Güncel, Haberler

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