Gönen'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
AA, Rıdvan Tandoğan - Güncel
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu Gönen'de bir bölgeye operasyon yapıldı.
İzinsiz kazı yapıldığı öne sürülen bölgede jeneratör, kırıcı delici ve 9 kazı malzemesi ele geçirildi.
Bölgede yakalanan 5 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel