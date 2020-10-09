Gönen'de anız yakanlara 80 bin 358 lira ceza
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Gönen'de anız yakanlara 80 bin 358 lira ceza

09.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:00
Gönen'de anız yakanlara 80 bin 358 lira ceza

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen çeltik hasadının ardından anızları yakanlara Jandarma ekiplerince 80 Bin 358 lira ceza uygulandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen çeltik hasadının ardından anızları yakanlara Jandarma ekiplerince 80 Bin 358 lira ceza uygulandı.

Gönen ilçe Kaymakamı Arslan Yurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gönen Ovası'nda devam eden çeltik hasadı sonrasında çiftçilerin tüm uyarılara ragmen anız yaktıklarının tespit edildiğini söyledi.

İlçe jandarma ekiplerimiz tarafından arsa sahiplerine toplamda 80 Bin 358 lira ceza kesildiğini belirten Yurt, "Devam eden Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede yaşanan sıcak iklim şartlarında yakılan anızların vatandaşların sağlıklarını olumsuz etkilememesi gayreti içindeyiz. Bu yangınlara çevrede yaşayan vatandaşlarında duyarlı olması ve belirledikleri ihbar numaralarına bildirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 14:03:45. #1.14#
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