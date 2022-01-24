Gönen Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek

Gönen ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı kırsal mahallelerin ihtiyaçları Gönen Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince karşılanıyor.

İlçeye bağlı Koçbayır Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Türkan'ın kullanması gereken ilaçların bittiği bilgisinin verilmesi üzerine yol çıkan ekipler, güçlükle mahalleye ulaşarak ilaçları teslim etti.

Türkan, Gönen Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabahın ilk saatlerinden itibaren tüm ekiplerimiz özellikle yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımı sağlanamayan mahallelerde vatandaşlar için seferber oldu. Vatandaşlarımızın her ihtiyacında onlara bir telefon kadar yakınız." dedi.