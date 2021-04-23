Göndere ne demek? Göndere çekmek ne demek?
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Göndere ne demek? Göndere çekmek ne demek?

Göndere ne demek? Göndere çekmek ne demek?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Göndere ne anlama geliyor? Bazen televizyonda bazen internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında ilk kez duyulan sözcükler her zaman ilginç gelir. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan göndere ne demek, TDK'ya göre gönder ne anlama geliyor? Kelimenin hangi dilden kültürümüze geldiği de merak duyulan noktalar arasında. Peki göndere ne demek? Göndere çekmek ne demek?

GÖNDERE ÇEKMEK NE DEMEK?

Gönder, bayrağın uç kısmında bulunduğu direk veya elde tuturaka düşmana fırlatılan ucu demirden yapılmış kısa mızrak olarak tanımlanır.

Göndere çekmek ise bayrağı ip yardımıyla gönderin uç kısmına çekmek demektir.

Göndere çekmek ile ilgili bir kaç cümle kuracak olursak;

Ali bayrağı göndere çekti.

Ürettiğimiz bayrak modelleri arasında Gönder bayrakları da bulunmaktadır.

Derste yabancı gönder devlet bayraklarını anlattık.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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