Göndere ne demek? Göndere çekmek ne demek?

Göndere ne anlama geliyor? Bazen televizyonda bazen internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında ilk kez duyulan sözcükler her zaman ilginç gelir. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan göndere ne demek, TDK'ya göre gönder ne anlama geliyor? Kelimenin hangi dilden kültürümüze geldiği de merak duyulan noktalar arasında. Peki göndere ne demek? Göndere çekmek ne demek?