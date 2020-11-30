Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi
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Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi

30.11.2020 10:08 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:06

Yakın bir zaman önce aşk yaşadıklarını ilan eden Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk aşk pozu geldi. İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen çiftin çektirdiği fotoğraf basına sızdı.

Yakın zaman önce adı Ajda Pekkan ile anılan şarkıcı Hakan Altun, oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başladı. Altun geçtiğimiz gün bir açıklama yaparak Gonca Vuslateri ile bir aydır birlikte olduklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

İLK POZLARI ÇIKTI

Açıklamasında nazardan korktukları için ilişkileri uzak yaşamayı tercih ettiklerini söyleyen Altun ile sevgilisinin ilk fotoğrafı ortaya çıktı. 34 yaşındaki Vuslateri ile aşk yaşayan 48 yaşındaki Altun, İbo Show için İstanbul'a geldiğini ardından Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde Gonca Vuslateri ile tanıştığını açıklamıştı.

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi

"NAZARDAN KORKUYORUM"

Altun açıklamasında, "Yıllar sonra böyle bir şey oldu hayatımda güzel gidiyor. Nazar değmez inşallah! Çok ortada yaşamayı sevmiyorum Çünkü nazara inanıyorum. Korkuyorum" demişti.

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Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi
Haber Yorumları (5)
VEYSEL: En sonunda bir baltaya sap olabildin hakan altun. İyi sahip çık yoksa bir daha bulaman
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ADAMSIN AMA OLMAZ: Yapma hakan baba yapmaa düşürme kendini , seviyoruz seni.
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ZEYNEP: TELEFONUN BAŞINDA ÇARESİZ BEKLEMELER BİTMİŞ ANLAŞILAN :)
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