Gonca Vuslateri'den eski sevgilisi Hakan Altun'a olay gönderme!

Gonca Vuslateri, eski sevgilisi Hakan Altun ile barıştığı iddialarına Jennifer Lopez'in Ben Affleck ile yeniden bir araya gelmesini eleştirerek gönderme yaptı.

Oyuncu Gonva Vuslateri'nin geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları yaşayan eski aşkı Hakan Altun'u arayarak, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öne sürüldü.

Bu iddia hayranları tarafından "barışma sinyali" olarak yorumlanırken, Vuslateri'den sürpriz bir paylaşım geldi.

34 yaşındaki Gonca Vuslateri, eski sevgilisi Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez'i eleştirdi.

"ESKİ BİLETE PİYANGO VURMAZ"

Vuslateri konuyla ilgili, "Eski bilete piyango vurmaz. Arkana bakmayacaktın Jennifer Lopez ama ne diyelim... Bir tur daha döneceksin o aşkı, ne yapacaksın... Olan benim siyah sporcuma (Alex Rodriguez) oldu. İyi geceler vuslat eri. İyi uykular sana... Ne güzel ölüyormuş insan anılarda da..." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun bu paylaşım ile "barışma" iddialarına gönderme yaptığı öne sürüldü.

Kaynak: Snob Magazin