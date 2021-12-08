Gömeç'te belediye seferber oldu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sel suları nedeniyle tarım arazilerinin yanı sıra ilçedeki cadde ve sokaklar sel suları altında kaldı. Balçıkla sıvanan caddelerin temizliği için belediye ekipleri seferber oldu.

Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, "Bölgemizde olduğu gibi yağışlar ilçemizde de etkili oldu. Yağışların ardından bozulan yollarımızın temizliği ve bakım çalışmaları için ekiplerimiz yoğun bir gayret içinde. Kısa sürede bitirilmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR