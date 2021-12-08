Gömeç'te belediye seferber oldu - Haberler
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Gömeç'te belediye seferber oldu

Gömeç'te belediye seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sel suları nedeniyle tarım arazilerinin yanı sıra ilçedeki cadde ve sokaklar sel suları altında kaldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sel suları nedeniyle tarım arazilerinin yanı sıra ilçedeki cadde ve sokaklar sel suları altında kaldı. Balçıkla sıvanan caddelerin temizliği için belediye ekipleri seferber oldu.

Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, "Bölgemizde olduğu gibi yağışlar ilçemizde de etkili oldu. Yağışların ardından bozulan yollarımızın temizliği ve bakım çalışmaları için ekiplerimiz yoğun bir gayret içinde. Kısa sürede bitirilmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Gömeç'te belediye seferber oldu

Gömeç'te belediye seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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