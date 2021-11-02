Gölpazarı'nda kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Veli Küçük Caddesi üzerinde seyreden M.M. (38) idaresindeki 06 MBL 88 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü M.M. ile aynı araçta bulunan E.A. (48) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü M.M. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.

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