Gölpazarı'nda ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Büyükbelen köyünde, Cemalettin Akyüz (61) idaresindeki 11 AT 819 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü Akyüz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Akyüz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
AA / Zafer Özuğur - Son Dakika Haberleri
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