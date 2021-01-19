Gölpazarı Kaymakamı Şahin, yaşlıları ziyaret etti

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Kaymakam Şahin, ilçe merkezinde ve köylerde yaşayan yaşlıları, yeni tip koronairüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Şahin, özellikle evde yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu gezileri haftalık olarak yapmayı planlıyoruz, her hafta 4 ailemizi ziyaret etmek istiyoruz, bununla ilgili planlama yapıyoruz. Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz ve ziyaretlerimizi mümkün mertebe kısa tutuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur