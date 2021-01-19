Gölpazarı Kaymakamı Şahin, yaşlıları ziyaret etti
19.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:36
Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret etti.
Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret etti.
Kaymakam Şahin, ilçe merkezinde ve köylerde yaşayan yaşlıları, yeni tip koronairüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaret ederek onlarla sohbet etti.
Şahin, özellikle evde yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu gezileri haftalık olarak yapmayı planlıyoruz, her hafta 4 ailemizi ziyaret etmek istiyoruz, bununla ilgili planlama yapıyoruz. Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz ve ziyaretlerimizi mümkün mertebe kısa tutuyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur