Gölpazarı Kaymakamı Şahin, LGS ve DYK kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti
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Gölpazarı Kaymakamı Şahin, LGS ve DYK kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti

Gölpazarı Kaymakamı Şahin, LGS ve DYK kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Cengiz Topel Ortaokulunda Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Cengiz Topel Ortaokulunda Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Şahin, ziyaretinde yaptığı açıklamada, okulda öğrenciler için kurs oluşturulduğunu söyledi.

Öğrencilerle sohbet ettiklerini ve ikramda bulunduklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Biraz da hayatları üzerinden ileride nasıl bir meslek seçmeleri noktasında öğrencilerimizle güzel bir sohbetimiz oldu. Öğrencilerimizi biraz motive ve teşvik etmeye çalıştık. Geleceğe dair idealleri nedir, beklentileri nedir, onları öğrenmeye çalıştık. Kendi açımızdan güzel oldu. Öğrencilerimiz açısından da bilgilendirici oldu. Aynı zamanda kendi mesleğimizle ilgili birtakım bilgiler paylaştık. Güzel bir organizasyondu. Zaman zaman öğrencilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz."

Ziyarette Şahin'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, okul müdürleri ve öğretmenler eşlik etti.

Gölpazarı Kaymakamı Şahin, LGS ve DYK kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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