Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin karantinadaki köyde incelemelerde bulundu

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, karantina altındaki İncirli Köyü Bostancılar mahallesinde incelemelerdi bulundu.

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, karantina altındaki İncirli Köyü Bostancılar mahallesinde incelemelerdi bulundu.

Kaymakam Efecan Şahin, yaptığı açıklamada, sosyal mesafe kurallarına uyarak uzaktan köy muhtarı Sait Uysal'a ve köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletip, istek ve taleplerini dinlediklerini söyledi.

Köydeki vatandaşlarla uzaktan da olsa hasbihal ettiklerini, bundan sonra daha dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulunduğunu belirten Şahin, "Karantinadaki vatandaşlarımızın genel durumları iyi, durumlarında ağır olan bir hastamız yok. İlçe Jandarma ekibimizin de köydeki almış oldukları emniyet tedbirlerini yerinde inceledik ve yerinde gördük. Vatandaşlarımızın herhangi bir ihtiyaçları olmaları yönünde ekiplerimiz tarafından ihtiyaçları gideriliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur