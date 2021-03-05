Gölpazarı Belediyesi olağan meclis toplantısı yapıldı
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Gölpazarı Belediyesi olağan meclis toplantısı yapıldı

05.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:46
Gölpazarı Belediyesi olağan meclis toplantısı yapıldı

Gölpazarı Belediye Meclisi mart ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Gölpazarı Belediye Meclisi mart ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantı, 2 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile karar verildi.

Başkan Suer, burada yaptığı açıklamada, 2 gündem maddesi ile mart ayı meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Suer, "Gündemimizde 2 madde vardı, Millet Bahçesinin isminin Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk olarak değiştirilmesine, sokak sağlıklaştırılması projesi kapsamında tamir ve tadilat işlemi yapılacak olan binaların yüzde 50'sinin vatandaş tarafından karşılanması diğer kısmının ise belediye bütçesinden tamamlanması oy birliği kabil edildi. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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