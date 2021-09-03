Gölpazarı Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
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Gölpazarı Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Gölpazarı Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Gölpazarı Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Gölpazarı Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki birleşimde 4 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile karar verildi.

Başkan Suer, burada yaptığı açıklamada, 4 gündem maddesi ile mart ayı meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Suer, "Gündemimizde 4 madde vardı, bir personele kıdem tazminatı ödenmesi işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. kredi kullanılması, 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesinin yürütülmesi için personel yetkilendirilmesi, Tarihi Mihal Bey Hanı Taşhan'da yapılacak etkinlikler için ücret tarifesinin belirlenmesi ve İlçemizde doğal gaz dağıtımı yapılamayan bölgelere doğalgaz verilmesi için Aksa Bilecik-Bolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ye taahhütte bulunulması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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