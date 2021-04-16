Gölpazarı Belediyesi aşevinden vatandaşlara sıcak yemek
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Gölpazarı Belediyesi aşevinden vatandaşlara sıcak yemek

Gölpazarı Belediyesi aşevinden vatandaşlara sıcak yemek
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Gölpazarı Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşevi, Ramazan ayında vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

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Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

Gölpazarı Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşevi, Ramazan ayında vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

Hayırseverlerin destekleriyle aşevinde hazırlanan yemekler, görevli personel tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine, aşevinin iki yıldır hizmet verdiğini belirterek, Gölpazarlı ihtiyaç sahiplerine yemek verdiklerini söyledi.

Aşevinin hem öğle yemeği hem de iftar yemeği verdiğini kaydeden Suer, şöyle konuştu:

"Aşevinden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Vatandaşımız sahip çıktı. 'Veren el alan elden üstündür', insanlarla paylaşmayı, bölüşmeyi ve birbirimize yardımcı olmayı, destek olmayı da öğrenmiş olduk. Bu duyguları da geliştirmiş olduk. Yardımda bulunanlardan Allah razı olsun. İlçemizde böyle güzel bir seferberlik başlatmış olduk ve bunun manevi hazzı da bizleri son derece mutlu ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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