Gölova'da gönüllü öğretmenlerden ağaçlandırma çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölova'da gönüllü öğretmenlerden ağaçlandırma çalışması

Gölova'da gönüllü öğretmenlerden ağaçlandırma çalışması
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gölova ilçesinde gönüllü öğretmenler, görev yaptıkları okulun bahçesine 70 meyve fidanı dikti.

Sivas'ın Gölova ilçesinde gönüllü öğretmenler, görev yaptıkları okulun bahçesine 70 meyve fidanı dikti.

Şehit Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü, yardımcısı ve öğretmenleri, kendi bütçeleriyle aldıkları 70 meyve fidanını okulun çevresinde belirlenen alanda toprakla buluşturdu.

Öğretmenler, diktikleri fidanlar büyüyünce okul çevresinin daha güzel bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Öğretmenlerin ramazan boyunca da yine kendi imkanlarıyla okul ve çevresinde tadilat ve tamirat işleri yaptıkları öğrenildi.

Gölova'da gönüllü öğretmenlerden ağaçlandırma çalışması
Gölova'da gönüllü öğretmenlerden ağaçlandırma çalışması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Prens William Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gölova'da gönüllü öğretmenlerden ağaçlandırma çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 15:32:29. #1.16#

title