Gölmarmaralı Avcılardan Büyükşehir'e Ziyaret
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Gölmarmaralı Avcılardan Büyükşehir'e Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Gölmarmara Avcılar ve Atıcılar Derneği yönetimini ağırladı.

04.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:37
Gölmarmaralı Avcılardan Büyükşehir'e Ziyaret

ve Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Turna, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Konuklarını kapıda tokalaşarak ağırlayan Başkanvekili Palabıyık, nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde yapılan çalışmalardan mutlu olduklarını ifade eden Dernek Başkanı Mehmet Turna, derneği çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonunda Başkanvekili Mehmet Palabıyık, konuklarını içerisinde Manisa'yı ve mesir macununu tanıtan ürünlerin yer aldığı hediye çantasıyla uğurladı.

Kaynak: Bültenler
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