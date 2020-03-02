Gölmarmara'da Hizmet ve Yatırımlar Değerlendirildi
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Gölmarmara'da Hizmet ve Yatırımlar Değerlendirildi

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçe merkezinde yürütülen yağmur suyu hattı ve üstyapı yatırımı değerlendirildi.

02.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:12
Gölmarmara'da Hizmet ve Yatırımlar Değerlendirildi

(MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Belediye Başkanı 'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Fevzi Demir, Gölmarmara Belediyesi MHP Meclis Üyesi İbrahim Aydın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli, MASKİ İlçe Şefi Lütfi Ersöz de hazır bulundu. Görüşmede MASKİ eliyle ilçede hayata geçirilen yatırım ve hizmetler ön plana çıktı. Gölmarmara ilçe merkezinde yürütülen yağmur suyu ve içme suyu hattı ile üstyapı çalışmaları değerlendirildi. Projeler hakkında istişarelerde bulunularak,daha da iyi hizmet verebilmek adına tüm kurumların çalışmalarına el birliğiyle devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Bültenler

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