Göller Bölgesine doğal mesire alanı
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Göller Bölgesine doğal mesire alanı

Hacılar Belediyesi geliştirdiği projelerle vatandaşların doğal ortamda vakit geçirebilecekleri günübirlik alanları oluşturmaya devam ediyor.

Göller Bölgesine doğal mesire alanı
16.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:35

Hacılar Belediyesi geliştirdiği projelerle vatandaşların doğal ortamda vakit geçirebilecekleri günübirlik alanları oluşturmaya devam ediyor.

Hacılar Kızılören yolu üzerinde bulunan Uzungöl çevresinde incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada doğal dokuyu bozmadan vatandaşların günübirlik olarak kullanabilecekleri bir mesire alanı oluşturmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Hacıların birçok doğal güzelliğe sahip olduğunun altını çizen Başkan Özdoğan, "Hacılarımızın güzel bölgelerinden birinde yine incelemelerde bulunuyoruz. Burası Uzun Göl, Göller Bölgesi diye bilinen bir bölge. Hem mesire alanı hem doğal yaşam alanı. Bir taraftan da doğa sporlarıyla uğraşan sporcularımızın uğrak yeri. Bir taraftan vatandaşlarımızın doğal piknik alanı. Burada nasıl bir güzelleştirme yapabiliriz. Burayı daha nasıl bilinir hale getirebiliriz diye bugün ekibimizle birlikte incelemelerde bulunuyoruz. Bu güzelliği bütün Hacılarımız biliyor ama bütün Kayseri'mize de bütün Türkiye'mize tanıtmak için çalışma içerisindeyiz. İnşallah bu yaz böyle bir güzel çalışma yapacağız. Bu doğal güzelliği bu doğal alanı görmeyen tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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