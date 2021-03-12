"Gölgesi yeter" dediği babasını öldüren 17 yaşındaki gencin ilk sözleri: Belinde silah var sandım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

"Gölgesi yeter" dediği babasını öldüren 17 yaşındaki gencin ilk sözleri: Belinde silah var sandım

12.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:20

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, babası Yalçın Karadöngel'i tüfekle vurarak öldüren 17 yaşındaki genç ifadesinde babasıyla telefonda tartıştıklarını belirterek "Evin önünde küfredip bana doğru bağırarak geliyordu. Bir an belinde silah var gibi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Yere düşünce panikledim. Elini beline götürüyor sandım ve bir kez daha ateş ettim" dedi.

Dün, Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi'nde meydana gelen olayda Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçisi Yalçın Karadöngel, kuruma ait lojman önünde tüfekle vurularak öldürüldü.

İFADEESİNDE BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından Yalçın Karadöngel'in oğlu E.K (17) gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen E.K., savcılık ifadesinde babasını kendisinin vurduğunu itiraf etti. E.K. ifadesinde, babasının eve sürekli alkollü geldiğini ve zaman zaman kendisini darbederek tehditlerde bulunduğunu anlattı.

"BANA BİR ŞEY YAPACAK DİYE KORKTUM"

Olay günü de babasının telefonda kendisine küfrederek tehditlerde bulunduğunu söyleyen E.K., "Bana bir şey yapacak diye korktum. Babamın da tabancası vardı. Yanında taşırdı. Tüfeği ikinci el eşya sattığımız iş yerinden aldım. Evin önünde küfredip bana bağırarak geliyordu. Bir an belinde silah var gibi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Yere düşünce panikledim. Elini beline götürüyor sandım ve bir kez daha ateş ettim. Bana bir şey yapacak diye korktum. Ardından ambulansı aradım." dedi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

E.K., savcılıktaki ifadesinin ardından av tüfeğini sakladığı yeri göstermek için olay yerine götürüldü. Polis ve savcı eşliğinde yer gösteren E.K., metruk binaya sakladığı tüfeği polis ekiplerine teslim ederek evin önünde babasını nasıl vurduğunu anlattı. Ardından tekrar adliyeye götürülen E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

'Gölgesi yeter' dediği babasını öldüren 17 yaşındaki gencin ilk sözleri: Belinde silah var sandım

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada, E.K.'nin sosyal medya hesabından bir süre önce paylaştığı babasıyla çektirdiği bir fotoğrafın altına, 'Baba candır, gölgesi yeter' yazması dikkat çekti.

'Gölgesi yeter' dediği babasını öldüren 17 yaşındaki gencin ilk sözleri: Belinde silah var sandım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sosyal medyadan 'Baba candır' paylaşımı yapan genç, baba katili oldu
Sosyal medyadan "Baba candır" paylaşımı yapan genç, baba katili oldu
Haber Yorumları (5)
CEMİL: Senin gibi evladın Allah belasını versin diyecektim, vermiş zaten. içerde 5-10 yıl yattıktan sonra dışardaki hayata uyum sağlayamayacak ve kendine sıkıp intihar edeceksin.
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
VAAYBE: Avukat iyi öğretmiş ama yemezler.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
MERT: Analar neler doğuruyor
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Bülent Ersoy Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Gölgesi yeter" dediği babasını öldüren 17 yaşındaki gencin ilk sözleri: Belinde silah var sandım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:59:43. #1.16#
title