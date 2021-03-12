"Gölgesi yeter" dediği babasını öldüren 17 yaşındaki gencin ilk sözleri: Belinde silah var sandım

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, babası Yalçın Karadöngel'i tüfekle vurarak öldüren 17 yaşındaki genç ifadesinde babasıyla telefonda tartıştıklarını belirterek "Evin önünde küfredip bana doğru bağırarak geliyordu. Bir an belinde silah var gibi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Yere düşünce panikledim. Elini beline götürüyor sandım ve bir kez daha ateş ettim" dedi.

Dün, Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi'nde meydana gelen olayda Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçisi Yalçın Karadöngel, kuruma ait lojman önünde tüfekle vurularak öldürüldü.

İFADEESİNDE BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından Yalçın Karadöngel'in oğlu E.K (17) gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen E.K., savcılık ifadesinde babasını kendisinin vurduğunu itiraf etti. E.K. ifadesinde, babasının eve sürekli alkollü geldiğini ve zaman zaman kendisini darbederek tehditlerde bulunduğunu anlattı.

"BANA BİR ŞEY YAPACAK DİYE KORKTUM"

Olay günü de babasının telefonda kendisine küfrederek tehditlerde bulunduğunu söyleyen E.K., "Bana bir şey yapacak diye korktum. Babamın da tabancası vardı. Yanında taşırdı. Tüfeği ikinci el eşya sattığımız iş yerinden aldım. Evin önünde küfredip bana bağırarak geliyordu. Bir an belinde silah var gibi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Yere düşünce panikledim. Elini beline götürüyor sandım ve bir kez daha ateş ettim. Bana bir şey yapacak diye korktum. Ardından ambulansı aradım." dedi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

E.K., savcılıktaki ifadesinin ardından av tüfeğini sakladığı yeri göstermek için olay yerine götürüldü. Polis ve savcı eşliğinde yer gösteren E.K., metruk binaya sakladığı tüfeği polis ekiplerine teslim ederek evin önünde babasını nasıl vurduğunu anlattı. Ardından tekrar adliyeye götürülen E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada, E.K.'nin sosyal medya hesabından bir süre önce paylaştığı babasıyla çektirdiği bir fotoğrafın altına, 'Baba candır, gölgesi yeter' yazması dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı