Gölgelerin Aşkı Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.

"Gölgelerin Aşkı"

Claudia Myers'ın yazıp yönettiği "Gölgelerin Aşkı", görünmez biri olarak hayatını sürdüren Holly'nin kendisini görebilen tek kişiyle tanıştıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor.

Fantastik öğeler barındıran dram türündeki filmin başrollerinde Olivia Thirlby, Alan Ritchson, Megan Fox, Jim Gaffigan, Maria Dizzia ve Tito Ortiz oynuyor.

Kaynak: AA