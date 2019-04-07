Gölge Hayatlar Barı" Oyunu Seyircisiyle Buluştu

KEMAL Tahir, Aziz Nesin ve Sabahattin Ali'nin hayatlarının anlatıldığı "Gölge Hayatlar Barı" tiyatro oyunu Şişli'de bulunan Profilo Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluştu. İstanbul Düşünce Tiyatrosu Topluluğu'nun ilk oyunu olan "Gölge Hayatlar Bar"ı yazar Uyar Altuntaş kaleme alırken, yönetmenliğini ise eşi Venda Altuntaş yaptı. Oyunun reji asistanlığını Sabiha Topallar yaparken müzisyen kadrosunda Doğan Can vve Barış Güven, Dekor ve kostüm Venda ve Uyar Altuntaş yer aldı. Lider Hepgenç, Cemal Atik, Hilmi Nevruzpul ve Sabiha Topallar'ın oyunculuğunu yaptığı prömiyere sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

"BİZ 6'DAN SONRASI TİYATROSUYUZ"

Oyunun yönetmenliğini yapan Venda Altuntaş, asıl mesleğinin tiyatroculuk olmadığından bahsederken, "Oyun ben metni aldığımda yazarın hem sosyolojik olarak Kemal Tahir'e yaklaşım biçimi Kemal Tahir'in topluma yaklaşım biçimini, Aziz Nesin'in yaşadığı toplumu betimleyişi ve Sabahattin Ali'nin içselleştirdiği tüm her şeyi çok net gördüm. Biz 6'dan sonrası tiyatrosuyuz. Aslında tüm arkadaşlarım ben ve eşim başka mesleklerle hayatımızı idame ettiriyoruz. Saat 6'dan sonra kendi hayalimiz için uğraşıyoruz" dedi.

"SENEYE İÇİN DE GÖLGE HAYATLAR BARI İLE BİRLİKTE BİR OYUN PROJEMİZ DAHA VAR"

Yeni projeler hakkında bilgi veren oyunun yazarı Uyar Altuntaş da, "Zaten biz ikimiz olduğu sürece İstanbul Düşünce Tiyatrosu Topluluğu devam edecek. Seneye için de Gölge Hayatlar Barı ile birlikte bir oyun projemiz daha var. İkisini birden sürdürmeye çalışacağız" diye konuştu.

Oyuncu Sabiha Topallar ise, "Kemal Tahir, Aziz Nesin ve Sabahattin Ali'nin bir masada oturduğunu ve sohbet ettiklerini düşünün. Ülkemizin düşünce tarihine bir yolculuk aslında. Ben bu üç büyük yazar karakterinin arasında hem tek kadın oyuncuyum, hem de garson ve anlatıcıyım. Halkı da temsil ediyorum aslında, bu insanların kıymetini bilen onlara hayranlıkla bakan halkı da temsil ediyorum" şeklinde konuştu. - İstanbul

Kaynak: DHA