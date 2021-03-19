Gölette kaybolan gençlerin cansız bedenine ulaşıldı
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Gölette kaybolan gençlerin cansız bedenine ulaşıldı

19.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:04

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları 3'üncü günde de devam etti. Dalgıç polisler su altına dalarken, mahalleli ise el ele tutuşup, zincir oluşturarak kıyıya yakın noktada gençleri aradı. Yoğun aramalar sonucunda 2 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gölet kenarında çalışmaları takip eden gençlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Siverek'te yaşayan Jiyan Kendiş (19) ile akrabası Mahmut Kendiş (25) ve Ahmet Mendeş (22), çarşamba günü akşam saatlerinde balık tutmak için Soydan Mahallesi'ndeki sulama göledine gitti. 3 arkadaşın gölete açıldığı tekne, bir süre sonra şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek kıyıya çıkarken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen su altı arama kurtarma ekipleri, iki gencin bulunması için çalışma başlattı. Olay günü ve dün yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

ÇALIŞMALAR SABAH YENİDEN BAŞLADI

Arama-kurtarma çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Dalgıç polisler, su altında arama yaparken, mahalleli de el ele tutuşup zincir oluşturarak göledin kıyıya yakın noktasında arama çalışması yaptı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Jiyan Kendiş ile Ahmet Mendeş'in, kaybolmalarının 3'üncü gününün akşam saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ilk olarak Jiyan Kendiş'in cenazesine ulaşıldı. Kendiş'in bulunmasından bir saat sonra ekipler, Ahmet Mendeş'in de cenazesine ulaştı. İki cenaze otopsi için morga kaldırılırken, acı haber ile gölet kayısında çalışmaları takip eden yakınları göz yaşlarına boğuldu.

Gölette kaybolan gençlerin cansız bedenine ulaşıldı
Haber Yorumları (2)
İSMAİL: MESAFE HAK GETİRE HANİ MASKENİZ GÖREVLİLERİN DIŞINDA NEREDEYSE KİMSEDE MASKE YOK ÖNLEM ALACAK GÜVENLİK GÜCÜ YETERSİZ.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
SABIR: adamalrın canı yannmıs sen hala maske dıyorsun , ınsan ısen bıraz uzul be, , , , ,
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500
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