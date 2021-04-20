Gölette boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı
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Gölette boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Gölette boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Almus ilçesinde gölette boğulan gencin cansız bedeni balık adamlar tarafından bulunarak sudan çıkartıldı.

Tokat'ın Almus ilçesinde gölette boğulan gencin cansız bedeni balık adamlar tarafından bulunarak sudan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesi Çatak yaylasında gölette bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görev yapan balık adamlar suda arama yaptı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından Şevki Karaca'nın (20) cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

Gölette boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Gölette boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Gölette boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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