Gölete düştüğünü zannettiği oğlunu ararken boğularak hayatını kaybetti
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Gölete düştüğünü zannettiği oğlunu ararken boğularak hayatını kaybetti

Gölete düştüğünü zannettiği oğlunu ararken boğularak hayatını kaybetti Tufanbeyli'de gölette kaybolan Güzelel'in cansız bedenine ulaşıldı Olay yerinde sinir krizi geçiren Güzelel'in yakınlarının feryatları yürek dağladı Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çatalçam köyünde yaşayan evli 3...

18.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:31

Gölete düştüğünü zannettiği oğlunu ararken boğularak hayatını kaybetti

Tufanbeyli'de gölette kaybolan Güzelel'in cansız bedenine ulaşıldı

Olay yerinde sinir krizi geçiren Güzelel'in yakınlarının feryatları yürek dağladı

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çatalçam köyünde yaşayan evli 3 çocuk babası Yasin Güzelel isimli şahıs, çocuğunu bir an göremeyince gölete düştüğünü sanıp suda ararken bataklığa saplanarak canından oldu.

Alınan bilgiye göre, Tufanbeylide evli 3 çocuk babası Yasin Güzelel, çocuğu ile birlikte gölet çevresinde gezintiye çıktı. Çevre sakinlerinin iddiasına göre, oğlunu gölet çevresinde göremeyen ve suya düştüğünü sanan baba Yasin Güzelel, çocuğunu suda ararken bataklığa saplanarak boğuldu. Durumu fark eden mahalle sakinleri, çocuğun aracın kenarında olduğunu fark ederek baba Yasin Güzelel'in göletten çıkamadığını fark etti. Jandarma ekiplerine ve Sualtı arama kurtarma ekiplerine haber veren mahalleli saatler süren arama çalışmasının ardından Güzelel'in cansız bedenine ulaştı.

Sinir krizi geçiren Güzelel'in yakınlarının feryatları yürek dağladı.

Gölete düştüğünü zannettiği oğlunu ararken boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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