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Golden boy nedir, Ersin Destanoğlu nasıl oy verilir?

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Golden boy nedir, Ersin Destanoğlu nasıl oy verilir?

Tuttosport'un düzenlediği Golden Boy ödülüne aday gösterilen tek Türk oyuncu Ersin Destanoğlu oylamada son 40'a kaldı. Peki, Golden boy nedir, Ersin Destanoğlu nasıl oy verilir?

Ersin Destanoğlu, Tuttosport'un Golden Boy ödülü listesinde son 40 arasında. An itibariyle kullanılan 63.286 oyun 27.130'u Ersin'e verildi. Beşiktaşlı kaleci, ortalama yüzde 43'le listede en çok oy toplayan isim konumunda. Golden boy nedir, Ersin Destanoğlu nasıl oy verilir?

GOLDEN BOY NEDİR?

Golden Boy, spor yazarları tarafından Avrupa'daki genç oyunculara verilen bir ödüldür. 2003 yılında İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından kurulmuştur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ödüle aday olan futbolcular 21 yaşın altında ve Avrupa'da üst düzey oynamak zorundadır.

ERSİN DESTANOĞLU NASIL OY VERİLİR?

Ersin Destanoğlu'na oy vermek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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