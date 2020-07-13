Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera'nın kaybolduğu gölde bir cansız beden bulundu
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Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera'nın kaybolduğu gölde bir cansız beden bulundu

ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte göle açıldıktan sonra ortadan kaybolan "Glee" dizisiyle tanınan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera'yı arama çalışmaları sırasında bir cansız beden bulundu.

13.07.2020 22:02 | Son Güncelleme: 13.07.2020 22:45

Geçtiğimiz günlerde ABD'deki Piru Gölü'ne giden ve orada kayıplara karışan Naya Rivera'yı arama çalışmaları devam ederken polis gölde bir cansız beden bulunduğunu duyurdu.

Polisin gölden çıkarttığı cansız bedenin Rivera'ya ait olduğu tahmin ediliyor. Yetkililerin olayla ilgili basın açıklaması yapması bekleniyor. Rivera'nın kiraladığı teknede 4 yaşındaki oğlu Josey tek başına bulunmuştu.

"GÖLE ATLADI GERİ DÖNMEDİ"

Kaliforniya'da oğluyla birlikte kiraladığı tekneyle göle açılan ve "Glee" dizisiyle tanınan 33 yaşındaki Naya Rivera ardından dört yaşındaki oğlu, "Annem göle atladı, geri dönmedi" demişti. Polis tarafından yapılan açıklamada teknenin bulunduğu sırada gölün kuzey kesiminde sürüklendiği ve içindeki çocuğun tek başına uyuduğu belirtilmişti.

Rivera, "Glee"de canlandırdığı Santana Lopez rolüyle ün kazanmıştı. Oyuncu Ryan Dorsey ile evlendikten dört yıl sonra 2018'de boşanmıştı.

Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera'nın kaybolduğu gölde bir cansız beden bulundu
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