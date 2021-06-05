Gölde 'insan kafası var' ihbarı ekipleri alarma geçirdi
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Gölde 'insan kafası var' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Gölde 'insan kafası var' ihbarı ekipleri alarma geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı Gölü'nde suda sürüklenen bir insan kafasının olduğu ihbarı üzerine ekipler alarma geçti.

Adıyaman'ın Gölbaşı Gölü'nde suda sürüklenen bir insan kafasının olduğu ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Gece saatlerinde başlayan ceset arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi İmam Hatip Lisesi alt tarafında balık tutmaya giden Mithat Kizir, Gölbaşı Gölü içerisinde sürüklenen bir insan kafası görmesi üzerine polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, göl kenarında aramalarda bulundu. Herhangi bir cesetle karşılaşmayan polis ekipleri, durumu Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekiplerine bildirdi.

Gece saatlerinde il merkezinden Gölbaşı Gölü'ne gelen dalgıç ekipler, burada arama yaptı. Gece geç saatlere kadar arama yapan dalgıç ekipler, herhangi bir cesetle karşılaşmayınca aramayı sonlandırdı. Sabahın erken saatlerinde yeniden göle gelen polis dalgıç ekipleri, aramalarına kaldıkları yerden devam etti. Gölbaşı Gölünde polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Gölde 'insan kafası var' ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Gölde 'insan kafası var' ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Gölde 'insan kafası var' ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Gölde 'insan kafası var' ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Gölde 'insan kafası var' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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