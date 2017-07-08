Gölcük'te Trafik Kazası

Gölcük ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.



Alınan bilgiye göre, Ahmet Çakmak idaresindeki kamyonet, Gölcük Hisareyn Merkez Mahallesi İsmet Paşa Caddesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazadan yara almadan kurtulan Çakmak, "Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum ve ben bir anda ölümle burun buruna kaldığımı sadece hatırlıyorum." dedi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Çakmak'ın kontrollerini yaptıktan sonra ayrıldı.