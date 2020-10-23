Gölcük'te sağlık çalışanları için tiyatro etkinliği düzenlendi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla tiyatro etkinliği gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla tiyatro etkinliği gerçekleştirildi.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte Sırf Tiyatro Grubu tarafından komedi türü "Damat Adayları" isimli oyunu sergilendi.

Hastane Başhekim Vekili Dr. Sertan Acar, İdrari Mali İşler Müdürü Mustafa Özdemir, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hediye Yurttaş, İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Uğur Erten, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Filiz Karaosmanoğlu, doktorlar, sağlık ve hastane personelinin katıldığı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Sırf Tiyatro Genel Koordinatörü Mehmet Cinemre, burada yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde fedakarca görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, böyle bir etkinlikle bir nebze de olsa onlara moral vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Genel sanat yönetmeni Tahsin Macit de "Sağlık çalışanlarımız için bir şey yapalım diye düşündük. Bu pandemi sürecinde gece gündüz demeden bizler için hepsi büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Biz de bir moral olsun diye böyle bir proje düşündük." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök