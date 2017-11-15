Gölcük'te "Diyabet Farkındalığı" Etkinliği
Gölcük ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla "diyabet farkındalığı" etkinliği düzenlendi.
Gölcük ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla "diyabet farkındalığı" etkinliği düzenlendi.
Necati Çelik Devlet Hastanesi Diyabet Polikliniği personeli, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında, diyabet konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Anıtpark'ta stant açtı.
Stantta, diyabet hemşiresi Sevcan Egüz Kahraman tarafından bilgilendirme yapılarak, ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.