Gölcük Depremi'nden sonra AKUT gönüllüsü oldu

İZMİR'de yaşayan fotoğraf sanatçısı Erdinç Ereeş, tüm ülkeyi etkileyen Gölcük Depremi sonrasında AKUT gönüllüsü oldu. Ereeş, "Gölcükteki depremin ardından, AKUT'un enkaz bölgesinde yaptığı arama kurtarma çalışmalarına katılmaya karar verdim. Hiç tanımadığınız kişileri enkazdan çıkarmak ve size minnet duyması tarif edilemez" dedi.

Fotoğraf sanatçısı Erdinç Ereeş, 1999 Gölcük Depremi'nden etkilenerek sonra deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yürüten AKUT'ta gönüllü olarak çalışmaya karar verdi. 6 yıldan beri AKUT'un enkaz bölgelerinde yürüttüğü arama- kurtarma çalışmalarında yer aldığını dile getiren Ereeş, AKUT gönüllüsü olmanın ne demek olduğunu şöyle anlattı:

"80'li yıllarda muhabirlikle başladım. Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığıyla devam ettim. Fotoğraf benim için anlatılamayacak bir şey. Hayatımın yüzde 70'i fotoğraf. Hayatımın her alanında üretmeye devam ettim. Ancak, Gölcük Depremi tüm herkesi olduğu gibi beni de çok etkiledi. Depremi gördükten sonra ben ne yapabilirim diye düşündüm. AKUT'a gönüllü başvurumu yaptım. 1.5- 2 yıla yakın adaylık sürecim devam etti. Sonrasında AKUT'ta gönüllü olarak çalışmaya başladım. Çok duygusal bir şey. Arazide çalışırken bu duygu, hüzünlü bir duruma dönüşüyor. Enkazda çalışmak çok farklı bir şey. Kendiniz sağlıklı olacaksınız ki bir başkasına yardım edebilesiniz. Biraz dayanıklı olmak gerekiyor" dedi.KURTARDIĞINIZ KİŞİLER ÖMRÜNÜZE ÖMÜR KATIYOR

Geçen 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalarda görev yapan Ereeş, "İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nda aralıksız enkaz üzerindeydim. Tüm arkadaşlarımız aralıksız çalıştı. Anlatması biraz zor. Oraya odaklandığınız zaman başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Hiç tanımadığınız kişileri enkazdan çıkarmak ve size minnet duyması tarif edilemez. Çok etkileyici bir durum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR