Gölcük Depremi'nden sonra AKUT gönüllüsü oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gölcük Depremi'nden sonra AKUT gönüllüsü oldu

12.12.2020 08:28 | Son Güncelleme: 12.12.2020 08:32
Gölcük Depremi'nden sonra AKUT gönüllüsü oldu

İZMİR'de yaşayan fotoğraf sanatçısı Erdinç Ereeş, tüm ülkeyi etkileyen Gölcük Depremi sonrasında AKUT gönüllüsü oldu.

İZMİR'de yaşayan fotoğraf sanatçısı Erdinç Ereeş, tüm ülkeyi etkileyen Gölcük Depremi sonrasında AKUT gönüllüsü oldu. Ereeş, "Gölcükteki depremin ardından, AKUT'un enkaz bölgesinde yaptığı arama kurtarma çalışmalarına katılmaya karar verdim. Hiç tanımadığınız kişileri enkazdan çıkarmak ve size minnet duyması tarif edilemez" dedi.

Fotoğraf sanatçısı Erdinç Ereeş, 1999 Gölcük Depremi'nden etkilenerek sonra deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yürüten AKUT'ta gönüllü olarak çalışmaya karar verdi. 6 yıldan beri AKUT'un enkaz bölgelerinde yürüttüğü arama- kurtarma çalışmalarında yer aldığını dile getiren Ereeş, AKUT gönüllüsü olmanın ne demek olduğunu şöyle anlattı:  

 "80'li yıllarda muhabirlikle başladım. Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığıyla devam ettim. Fotoğraf benim için anlatılamayacak bir şey. Hayatımın yüzde 70'i fotoğraf. Hayatımın her alanında üretmeye devam ettim. Ancak, Gölcük Depremi tüm herkesi olduğu gibi beni de çok etkiledi. Depremi gördükten sonra ben ne yapabilirim diye düşündüm. AKUT'a gönüllü başvurumu yaptım. 1.5- 2 yıla yakın adaylık sürecim devam etti. Sonrasında AKUT'ta gönüllü olarak çalışmaya başladım. Çok duygusal bir şey. Arazide çalışırken bu duygu, hüzünlü bir duruma dönüşüyor. Enkazda çalışmak çok farklı bir şey. Kendiniz sağlıklı olacaksınız ki bir başkasına yardım edebilesiniz. Biraz dayanıklı olmak gerekiyor" dedi.KURTARDIĞINIZ KİŞİLER ÖMRÜNÜZE ÖMÜR KATIYOR

Geçen 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalarda görev yapan Ereeş, "İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nda aralıksız enkaz üzerindeydim. Tüm arkadaşlarımız aralıksız çalıştı. Anlatması biraz zor. Oraya odaklandığınız zaman başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Hiç tanımadığınız kişileri enkazdan çıkarmak ve size minnet duyması tarif edilemez. Çok etkileyici bir durum" dedi.


Gölcük Depremi'nden sonra AKUT gönüllüsü oldu
Gölcük Depremi'nden sonra AKUT gönüllüsü oldu
Gölcük Depremi'nden sonra AKUT gönüllüsü oldu
Gölcük Depremi'nden sonra AKUT gönüllüsü oldu
Gölcük Depremi'nden sonra AKUT gönüllüsü oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

İlgili Haberler

Sağlıkçılar aşı gönüllüsü oldu
Sağlıkçılar aşı gönüllüsü oldu
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti
Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Demet Akalın Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Neymar Samatta Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gölcük Depremi'nden sonra AKUT gönüllüsü oldu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 08:33:55. #1.15#
title