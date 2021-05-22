Gölbaşı'nda traktör sürücüsü yavru kargayı kediden kurtardı
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Gölbaşı'nda traktör sürücüsü yavru kargayı kediden kurtardı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Traktör sürücüsünün kedinin ağzındaki yavru kargayı görmesi Traktör sürücüsünün yavru kargayı kurtarmak için kediyi kovalaması Kedinin yavru kargayı bırakıp kaçması ANKARA - Gölbaşı'nın Bezirhane köyünde traktör sürücüsünün, kedinin ağzındaki yavru kargayı kurtarma anı kameraya yansıdı.

Traktör sürücüsünün kedinin ağzındaki yavru kargayı görmesi

Traktör sürücüsünün yavru kargayı kurtarmak için kediyi kovalaması

Kedinin yavru kargayı bırakıp kaçması ANKARA - Gölbaşı'nın Bezirhane köyünde traktör sürücüsünün, kedinin ağzındaki yavru kargayı kurtarma anı kameraya yansıdı.

Gölbaşı'nda traktör sürücüsü yavru kargayı kediden kurtardı
Gölbaşı'nda traktör sürücüsü yavru kargayı kediden kurtardı
Gölbaşı'nda traktör sürücüsü yavru kargayı kediden kurtardı
Gölbaşı'nda traktör sürücüsü yavru kargayı kediden kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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