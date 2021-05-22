Gölbaşı'nda traktör sürücüsü yavru kargayı kediden kurtardı
Traktör sürücüsünün kedinin ağzındaki yavru kargayı görmesi Traktör sürücüsünün yavru kargayı kurtarmak için kediyi kovalaması Kedinin yavru kargayı bırakıp kaçması ANKARA - Gölbaşı'nın Bezirhane köyünde traktör sürücüsünün, kedinin ağzındaki yavru kargayı kurtarma anı kameraya yansıdı.
Traktör sürücüsünün kedinin ağzındaki yavru kargayı görmesi
Traktör sürücüsünün yavru kargayı kurtarmak için kediyi kovalaması
Kedinin yavru kargayı bırakıp kaçması ANKARA - Gölbaşı'nın Bezirhane köyünde traktör sürücüsünün, kedinin ağzındaki yavru kargayı kurtarma anı kameraya yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı