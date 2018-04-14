Gölbaşı'nda Pazar Yeri Açıldı

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapımına 2016 yılında başlanan Seğmenler Pazar Yeri'nin açılışı yapıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, dualarla ve kurban kesilerek açılışı yapılan pazar yerinin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Pazar yerinde otopark sıkıntısının olmadığını dile getiren Duruay, vatandaşların rahat ve güzel bir ortamda alışverişini yapabileceğini kaydetti.

Duruay, tesisin 800 kişilik kapasitesiyle çok amaçlı salon, kültür merkezi ve çok katlı otopark olarak da hizmet vereceğini belirtti.

Açılışa, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik, AK Parti Gölbaşı Kadın Kolları İlçe Başkanı Hayrunnisa Işık ile belediye meclisi üyeleri de katıldı.