Gölbaşı'nda Mahalleye İnen Geyik, Köpekler Tarafından Öldürüldü

Gölbaşı İlçesinde bir mahalleye inen geyik köpekler tarafından öldürüldü.



İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesine inen geyik bir inşaat alanına girdi. Burada köpeklerin saldırısına uğrayan geyik, inşaat alanının tellerine takılınca köpekler tarafından öldürüldü.



Öldürülen geyiğin cesedi Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Firma yetkilisi Aydın Arslan, yaptığı açıklamada, alandaki görevlilerin geyiği tilki zannettiğini söyledi.



Arslan, köpeklerin öldürdüğü geyiğin cesedini yetkililere teslim ettiklerini aktardı.