Gölbaşı'nda AK Parti'den CHP'ye Ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Yusuf Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş ile CHP seçim bürosunu ziyaret etti.

Özdemir, ziyarette, rakibi CHP Belediye Başkan adayı İskender Yıldırım'a "hayırlı bir yarış" olması dileğinde bulundu.

İskender Yıldırım ise Özdemir ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

CHP İlçe Başkanı Emine Köseler ise seçimlerin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu dile getirerek, 31 Mart yerel seçimlerinde, birlik ve beraberlik içerisinde, güçlü bir demokrasi atmosferi oluşturacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA