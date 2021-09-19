Gölbaşı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Haberler
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Gölbaşı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Gölbaşı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri, şehit kabirlerini, gazi ve şehitlerin ailelerini ziyaret etti.

Programlara, Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman ile siyasi partilerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gölbaşı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Gölbaşı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri
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