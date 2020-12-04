Gölbaşı ilçesinde 1 belde ve 2 köy karantinaya alındı
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Gölbaşı ilçesinde 1 belde ve 2 köy karantinaya alındı

04.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:47

Gölbaşı ilçesinde 1 belde ve 2 köy karantinaya alındı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesiyle, Çakmak ve Kalemkaş köyleri artan vakalar nedeniyle karantina altına alındı.

Gölbaşı ilçesinde 1 belde ve 2 köy karantinaya alındı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesiyle, Çakmak ve Kalemkaş köyleri artan vakalar nedeniyle karantina altına alındı.

Son bir haftada 50'nin üzerinde vakanın görüldüğü Harmanlı beldesinde hastalığın yayılmaması için tedbirler alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, son 1 haftada beldede artan vakalar nedeniyle beldeye ve köylere giriş çıkışları yasakladı. Bakkal, kasap ve tüp satışı yapan yerler hariç tüm iş yerleri kapatıldı. Harmanlı Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci, "Halkımızın dikkatsizliği yüzünden bir araya gidip gelmelerden düğün ve cenazeler de kapalı ortamlarda bulunmalarından dolayı biraz yaygınlaştı. Halkımızın buna dikkat etmesi gerekiyor. Kış 3 ile 4 ay kendilerini karantina altına almaları gerekiyor" dedi.

Harmanlı beldesinin yanı sıra Çakmak ve Kalamkaş köylerinde de karantina uygulaması başlatıldı.

Gölbaşı ilçesinde 1 belde ve 2 köy karantinaya alındı
Gölbaşı ilçesinde 1 belde ve 2 köy karantinaya alındı
Gölbaşı ilçesinde 1 belde ve 2 köy karantinaya alındı
Gölbaşı ilçesinde 1 belde ve 2 köy karantinaya alındı
Gölbaşı ilçesinde 1 belde ve 2 köy karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ

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