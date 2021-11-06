Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği - Haberler
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Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki "Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı" sonbahardaki renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki "Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı" sonbahardaki renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken parktaki ağaç yaprakları sarıdan kızıla dönerken ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor.

Fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak yeri parktaki manzaralar ziyaretçileri büyülüyor.

"Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı" 63 çeşit kuşa ev sahipliği de yapıyor.

Ziyaretçilerden Doğa Fotoğrafı Sanatçısı Mehmet Gül, AA muhabirine, Gaziantep'ten hafta sonları fotoğraf çekmek için doğa parkına geldiğini belirtti.

Gül, herkesi Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'na doğal güzellikleri görmeye ve temiz hava almaya davet etti.

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri
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