Gölbaşı Belediyespor sezona 3 puanla başladı

30.09.2019 08:50

Gölbaşı Şehir Stadı'nda oynanan Gölbaşı Belediyespor-Kahramankazan Belediyespormüsabakasını ev sahibi ekip Gölbaşı Belediyespor 1-0 kazandı.

ATAK FUTBOL GOL GETİRDİ

Dengeli başlayan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ev sahibi ekip Gölbaşı Belediyespor, ikinci yarıya daha etkili ve atak bir futbolla başladı. Rakip takımın kalesini abluka altına alan Gölbaşı Belediyespor aradığı golü 68. Dakikada Uğur Süvari'nin ayağından buldu. Maçta başka gol olmayınca müsabaka Gölbaşı Belediyespor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Gölbaşı Belediyespor taraftarı 90 dakika boyunca takımı desteklerken, maç sonu futbolcular galibiyeti taraftarları ile kutladı.

'DAHA DA İYİ OLACAK'

Maç sonu açıklamalarda bulunan teknik direktör Musa Ballı, yeni sezonun ilk maçı olmasına rağmen futbolcuların sahadaki performanslarından memnun olduğunu ifade ederek , takımın ilerleyen haftalarda daha da iyi olacağını kaydetti.

"MUTLULUK VERİCİ"

Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz lige 3 puanla başlamanın mutluluk verici olduğunu kaydederken, güzel bir oyunla rakibi mağlup ettiklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler