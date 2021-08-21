Gölbaşı Belediyesinin UYUM öğrencileri olan özel çocuklar aşure kazanının başına geçti
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Gölbaşı Belediyesinin UYUM öğrencileri olan özel çocuklar aşure kazanının başına geçti

Gölbaşı Belediyesinin UYUM öğrencileri olan özel çocuklar aşure kazanının başına geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla kurulan Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri Aşure Günü sebebiyle mutfağa girerek aşure hazırladı.

Engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla kurulan Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri Aşure Günü sebebiyle mutfağa girerek aşure hazırladı.

Gastronomi hocalarının eşliğinde Muharrem Ayı'na özel aşureleri yapmak için mutfağa giren UYUM öğrencileri kendi elleri ile aşurelerini hazırladı. Özel çocuklar yaptıkları aşureleri ilk olarak Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e ikram etti. UYUM öğrencileri tarafından hazırlanan 2 bin aşure daha sonrasında paketlenerek resmi dairelere ve vatandaşlara ikram edildi.

Aşure dağıtımına eşlik eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın sembolü olan Aşure Günümüz başta Gölbaşılı hemşerilerim olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı olsun. Allah yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Başta Hz. Hüseyin olmak üzere tüm Kerbela şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aşure Günü'müz mübarek olsun" açıklamasında bulundu.

İlçede yaşayan 2 bine yakın engelli bireyi tespit ettiklerini ve onların yeniden hayata bağlayacak çalışmalara imza atmak istediklerini, UYUM'un hem Ankara hem de Gölbaşı için büyük şans olduğunu ve merkeze büyük önem verdiğini her fırsatta dile getiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "UYUM ile öğrencilerimiz hem el becerilerini geliştiriyor hem de her gün yepyeni şeyler öğrenerek yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Merkezimiz kapılarını açtığı günden bu zaman dilimine kadar çok güzel etkinliklere ve organizasyonlara imza atıyor. Engelli kardeşlerimizin neler başarabileceğini bizlere UYUM gösterecek. İnşallah engelli çocuklarımız için açacağımız okul ve eğitim merkezleri katlanarak çoğalır. Biz burada bu çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Engelsiz bir toplum olma yolunda atılan adımların Başkentimizde artmasını arzu ederiz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesinin UYUM öğrencileri olan özel çocuklar aşure kazanının başına geçti
Gölbaşı Belediyesinin UYUM öğrencileri olan özel çocuklar aşure kazanının başına geçti
Gölbaşı Belediyesinin UYUM öğrencileri olan özel çocuklar aşure kazanının başına geçti
Gölbaşı Belediyesinin UYUM öğrencileri olan özel çocuklar aşure kazanının başına geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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