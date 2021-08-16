Gölbaşı Belediyesi İkinci Yardım Tırlarını Yola Çıkardı…

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yangında hayvanlarını kaybeden köylüler için başlattığı yardım kampanyası kapsamında ikinci tırı harekete geçirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek geçtiğimiz günlerde köylülerin yaralarını sarmak için yardım kampanyasına imza atmıştı. Gölbaşı Belediyesi olarak 50 koyun, 50 keçi, 30 düve, sap saman balyası ve hayvan yemi desteğinde bulunan Başkan Ramazan Şimşek, toplanan yardımlar sonrası tırları bölgelere ulaştırdı. Yardım sonrası çalışmalarına devam eden ve son olarak da 200 adet küçükbaş hayvanı bugün yola çıkardıklarını ifade eden Başkan Ramazan Şimşek "Yangından etkilenen bölgelere başlattığımız yardım kampanyası kapsamında; 185 küçükbaş hayvanımız, 36 büyükbaş hayvanımızın olduğu 3 tır ile içinde hazır yemin bulunduğu diğer 3 tırı geçtiğimiz günlerde yola çıkarmıştık. Yardımlarımızın ikinci kısmı ise 200 adet küçükbaş hayvan desteği olarak bugün yola çıkıyor. Kampanyamıza destek olan yardımsever Gölbaşılı vatandaşlarımıza ilgilerinden bağışlarından dolayı teşekkür ederim. Bölge halkının umutlarını el ele yeşerttik, yeşertmeye de devam edeceğiz. Unutmasınlar ki bizler hep buradayız ama yanlarındayız. Biz bir aileyiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler