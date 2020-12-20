Gölbağı Camii ibadete açıldı
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Gölbağı Camii ibadete açıldı

20.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:47
Gölbağı Camii ibadete açıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Gölbağı Köyü Camii dualar eşliğinde ibadete açıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Gölbağı Köyü Camii dualar eşliğinde ibadete açıldı.

Kısa bir süre önce yapımı tamamlanan Çelikhan ilçesine bağlı Gölbağı Köyü Camiinin ibadete açılma programına, Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, ilçe Müftüsü Osman Düger, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Koç ve köylüler katıldı.

Caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getiren Kaymakam Necdet Uçar, köylülerle de bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Yapılan görüşmeler sonrasında yapılan dualar eşliğinde cami ibadete açıldı. - ADIYAMAN

Gölbağı Camii ibadete açıldı
Gölbağı Camii ibadete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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