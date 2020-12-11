KAHRAMANMARAŞ - Göksun Kaymakamı Kayacan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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KAHRAMANMARAŞ - Göksun Kaymakamı Kayacan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:58

Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kayacan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Kaymakam Kayacan, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi, fındık", spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Aprantiler Gazi Koşusu'nda", haber kategorisinde ise Ben Hendren'e ait olan "ABD'de Floyd protestoları" fotoğraflarına oy verdi.

Yılın fotoğraf oylamasında fotoğrafları bulunan muhabirleri tebrik eden Kayacan, AA muhabirlerine çalışmalarında başarı diledi.

KAHRAMANMARAŞ - Göksun Kaymakamı Kayacan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Göksun Kaymakamı Kayacan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Göksun Kaymakamı Kayacan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Göksun Kaymakamı Kayacan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Güzel

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