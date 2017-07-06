Göksel Gümüşdağ: Sneijder Galatasaray'dan Ayrılırsa Talip Oluruz
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Wesley Sneijder için, "Ayrılırsa talip oluruz." açıklamasını yaptı.
Transferin en hızlı kulübü olan Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder için Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi.
"AYRILIRSA TALİP OLURUZ"
Canlı yayına bağlanan Başkan Göksel Gümüşdağ, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Sneijder ayrılırsa talip oluruz." ifadelerini kullandı.