Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: Sneijder Boşa Çıkarsa Değerlendiririz

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ'ın açıklamaları özetle şöyle:

"SNEIJDER BOŞA ÇIKARSA DEĞERLENDİRİRİZ"

"Başakşehir geçtiğimiz sezon kupa almadı ama zirvede kalarak iki kupayı da zorladı. Bu bakımdan hem Şampiyonlar Lig'i ön elemesi, orada turu geçemezsek UEFA Avrupa Lig'inde mücadele edeceğiz ve Süper Lig ve Türkiye Kupası hedeflerimiz var. Bunları alt alta topladığımız zaman, oyuncu vermek yerine takıma sıkı takviyeler yapma olgusunu taşıyorum. Sneijder şu an G.Saray'ın oyuncusu. Boşa çıkarsa değerlendiririz."

"EMRE'Yİ VERMEYE NİYETİM YOK"

"Emre'yi Fenerbahçe'den aldığımız zaman kulübüyle ilişkisi kesilmişti. Ama şu anda bizim futbolcumuz ve onu verme niyetim yok. Fenerbahçe'den de resmi bir teklif gelmedi."

"Şahsen Cengiz'in bir yıl daha kulüpte kalmasını arzuluyorum. Yeni hedefler peşinde onunda katkısı olacaktır. Vısca için en son dün gece Trabzonspor kulübü Başkanı ile konuştum ve veremeyeceğimizi ilettim."